Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı
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Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı

Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı: 2'si çocuk 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atan bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen hafif ticari bir araca çarptı.

20.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:27
Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı

Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atan bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen hafif ticari bir araca çarptı. Kazda otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal mahallesinde meydana geldi. Songül T. idaresindeki 60 AAN 127 plakalı otomobil, Şeyh Şamil caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada, taklalar atan otomobil akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen 46 NC 734 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü Songül T., İsmail T. ve Doğan T. yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

İstasyonun yıkama alanında aracını temizleyen Zeki D. ise kazada yara almadı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Akaryakıt istasyonunda yıkadığı aracına otomobil çarptı
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