Akaryakıt İstasyonunda Yaşanan Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı anı kamerada

Samsun'da bar önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişinin yaralandığı olayın devamı olarak akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik olurken, silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da bir barda çıkan kavganın devamı olarak barın önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi hastanelik olurken, olay yerinden kaçan 2 kişi kendilerini tabip eden gencin tabancayla silahlı saldırıya uğradılar. Olayda bir kişi tabancayla vurularak hastanelik olurken, silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Alanı Kümesinde bulunan bir barın önünde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa A.ile arkadaşı Samet Ç. barda çıkan kavgada darp edildiler. Samet Ç. evine gidip pompalı tüfekle geri döndü ve barın önündekilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda Musa Y., Raif A.Ö.ve Naci Ç.yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samet Ç. arkadaşı İsa A. ile birlikte olay yerinden kaçarak bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne gittiler. Silahlı saldırı sonra takip edilen Samet Ç. ve İsa A. akaryakıt istasyonundaki marketten dışarı çıktıkları bir sırada arkalarından gelen Haluk Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu silahlı saldırısına uğradılar. Saldırıda İsa A., kalçasından ve her iki bacağından olmak üzere 5 yerinden vuruldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsa A. tedavi altına alındı. Her iki ayrı olaya karışan silahlı saldırganlar ise kaçtılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı sonrası kaçan Samet Ç. ve Haluk Y.'yi yakalamaya çalışıyor. İsa A.'nın ise akaryakıt istasyonundaki marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğraması anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.