Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı, görevliler akvaryumdaki balıkları kurtarmak için uğraştı Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı, görevliler akvaryumdaki balıkları kurtarmak için uğraştı Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun kafeterya kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından akaryakıt istasyonu görevlileri...

Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı, görevliler akvaryumdaki balıkları kurtarmak için uğraştı

DENİZLİ - Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun kafeterya kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından akaryakıt istasyonu görevlileri içerde akvaryum içindeki balıkları güvenli bir yere taşımak için adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-İzmir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun kafeterya kısmından dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın akaryakıt pompalarına sıçramadan sndürüldü. Yangın sonrasında ise akaryakıt istasyonu görevlilerin örnek bir davranışa imza atarak yangının çıktığı yerdeki akvaryumda bulunan balıkları telef olmamaları için başka bir akvaryuma taşıdı. Görevliler yaklaşık 10 dakika uğraş sonucu filelerle 20'ye yakın çeşitli türdeki balıkları farklı bir akvaryuma aktardılar.

Yapılan ilk tespitlere göre yangının kafeteryada ki klimanın elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlenirken, yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA