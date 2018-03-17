Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun büro bölümünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun büro olarak kullanılan bölümünden alevler yükseldi.

İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, alevleri akaryakıt bulunan bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Polis ekibi, kundaklama şüphesi üzerine istasyonda inceleme yaptı.