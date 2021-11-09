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Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

GAZİOSMANPAŞA'da otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkacağı sırada alev aldı.

GAZİOSMANPAŞA'da otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkacağı sırada alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt aldıktan sonra çıkışa yöneldi. Otomobili bir anda alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin uyarısı ile araçtan indi. Yanan araca akaryakıt istasyonun çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti. Alevler büyümeden, kontrol altına aldı. Zaman zaman tekrardan dumanlar yükselen otomobile çevredekiler yangın tüpü ile müdahale etti, yangın tüpünün etkisiyle bazı anlarda göz gözü göremedi. İtfaiye gelerek son müdahaleyi yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, sahibi, tamirci ve çevredekiler tarafından itilerek yakındaki tamirhaneye götürüldü.


Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

Akaryakıt istasyonunda yanan otomobili çalışanlar söndürdü

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