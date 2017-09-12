Akaryakıt İstasyonunda Tanker Patladı

- Akaryakıt istasyonunda tanker patladı



GUİZHOU - Çin'de bir benzin istasyonunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çin'in Heze kentinde bir benzin istasyonunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu dev bir alev topu oluşurken, bölgede de büyük panik yaşandı. Olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili de soruşturma başlatıldı.