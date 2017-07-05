Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga güvenlik kamerasında

Akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı



ADANA - Adana'da dün akşam akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga anı ise petrolün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde iki grubun birbirlerini önce sopalarla darp ettiği daha sonra silahla kavga ettikleri görülüyor.