43,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

ULUKIŞLA, NİĞDE (AA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından Niğde'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı akaryakıt satışı için özel olarak tasarlanmış düzenekle pompalara bağlanan kaçak tank içerisinde 43,6 ton akaryakıt ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, akaryakıt kaçakçılığı ile topyekun mücadele için ilgili kurumların katılımı ile oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi'nce, 2021 yılında aralarında ağırlıklı olarak dağıtım şirketlerinin yer aldığı 930 firmaya yönelik inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

İncelemede, 14 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği, yaklaşık 5,5 milyar lira kamu zararına sebep olunduğu saptandığı ve ilgili dağıtım şirketlerinin usulsüz faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Akaryakıt Özel Ekibi'nce, 2022 yılında yürütülen çalışmalarda ise akaryakıt istasyonları mercek altına alındı. Akaryakıt istasyonlarında yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale eden bayilere yönelik yürütülen saha çalışmalarına, istihbarat ve analiz faaliyetlerine ağırlık verildi." denildi.

Açıklamada, istihbarat çalışmalarıyla Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir istasyonun kaçak akaryakıt sattığı bilgisinin edinildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara'dan Niğde'ye giden Akaryakıt Özel Ekibi'ne Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce de destek verilerek operasyon başlatıldı. Operasyonun ilk aşamasında edinilen bilgilerin teyidi için istasyon gözlem altında tutuldu. Ekipçe, şüpheli istasyonda yapılan satışların otomasyon sistemine yansıtılarak vergilendirilip vergilendirilmediği üzerinde duruldu. İstasyondan çıkan araçlar durdurularak kontrol edildiğinde fiş kesilmeksizin satış yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak, bilirkişilerin de katılımıyla, akaryakıt istasyonuna girildi. Yapılan incelemede pompalardan çıkan akaryakıtın otomasyon sistemine geçirilmediği tespit edildi. Daha sonra otomasyon sistemlerinin nasıl devre dışı bırakıldığı, yasa dışı satışın hangi tanklardan gerçekleştirildiği incelendi."

İş yerinin altında kaçak tank bulundu

Yazar kasa ve otomasyon sistemine müdahalenin yanı sıra kaçak tankın da bulunduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, istasyonda kazı yapılarak pompa bağlantılarının izinin sürüldüğü, istasyonun yanında bulunan iş yeri sahasının altında istasyon pompalarıyla bağlantılı kaçak tank olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, iş makineleri ile üzeri açılan yaklaşık 120 ton kapasiteli tankın içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıtın bulunduğu aktarılarak "Akaryakıt Özel Ekibi'nin başarılı operasyonu sonucunda ortaya çıkarılması oldukça zor bir yöntemle yapılan kaçak akaryakıt satışı tespit edildi. İstasyon sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, faaliyetleri durdurulan istasyon mühürlendi." ifadeleri kullanıldı.