Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra drift yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra drift yaptı

Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra drift yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesildi. Sürücünün akaryakıt istasyonunda drift yaparak korku dolu anlar yaşatması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt alan bir sürücü, yakıtı aldıktan sonra akaryakıt istasyonunda drift yaptı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı anlarda istasyon yetkilileri şahsa müdahale etmek için yaklaştı ve sürücü hızla uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu görevlileri tarafından durumun Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İstasyonda drift yaptığı tespit edilen M.M.T., kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra drift yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Balkona çıkıp husumetlilerine kurşun yağdırdı! Araç delik deşik oldu, şans eseri yaralanan olmadı
Balkona çıkıp husumetlilerine kurşun yağdırdı! Araç delik deşik oldu, şans eseri yaralanan olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Demet Akalın Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra drift yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 13:49:41. #1.14#

title