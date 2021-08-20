Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
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Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar

Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 34 KGZ 40 plakalı Volkswagen marka otomobil benzin almak için manevra yaptığı sırada akaryakıt istasyonuna giren H.Ü. (22) idaresindeki 67 ABK 709 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yere düşerek savruldu. Kazayı gören akaryakıt istasyonunda görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü sedyeye alarak ambulans ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Z.Ü. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kaza ile ilgili polis ekiplerine bilgi verirken, kazaya karışan motosiklet yaralının yakınları tarafından teslim alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar
Akaryakıt istasyonunda kafa kafaya çarpıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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