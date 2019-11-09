Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada
Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Videosu: Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada