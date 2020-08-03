Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı İstasyonda hizmet durduruldu çevresi araç veya trafigine kapatıldı Burdur şehir merkezi köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı tüm ekipleri alarma geçirdi.

Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı

İstasyonda hizmet durduruldu çevresi araç veya trafigine kapatıldı

BURDUR - Burdur şehir merkezi köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı tüm ekipleri alarma geçirdi. Köprübaşı mevkiindeki tüm yollar trafik ekipleri tarafından araç geçişlerine kapatıldı. İstasyon kırmızı alarma geçerek tüm hizmetler durduruldu istasyon çevresi yaya geçitlerine kapatıldı. Emniyet ekipleri çevre güvenliğini üst seviyede tutarken 112 ekipleri de hazır beklemeye başladı. Ekipler gaz kaçağının tespiti ve arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA