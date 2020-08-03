Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı

Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı İstasyonda hizmet durduruldu çevresi araç veya trafigine kapatıldı Burdur şehir merkezi köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı tüm ekipleri alarma geçirdi.

03.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:56

Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı

İstasyonda hizmet durduruldu çevresi araç veya trafigine kapatıldı

BURDUR - Burdur şehir merkezi köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı tüm ekipleri alarma geçirdi. Köprübaşı mevkiindeki tüm yollar trafik ekipleri tarafından araç geçişlerine kapatıldı. İstasyon kırmızı alarma geçerek tüm hizmetler durduruldu istasyon çevresi yaya geçitlerine kapatıldı. Emniyet ekipleri çevre güvenliğini üst seviyede tutarken 112 ekipleri de hazır beklemeye başladı. Ekipler gaz kaçağının tespiti ve arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş Dünya
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Politika
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Gupse Özay İzzet Yıldızhan
Spor Beto Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bakan Antalya Instagram
Şu an buradasınız: Akaryakıt İstasyonunda gaz kaçağı alarmı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 14:08:59. #1.14#
title