Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı
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Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı.

23.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:30
Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı

'nın ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı.


Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre N.G (69) isimli vatandaş otomobiline gaz aldı. Ardından N.G aynı akaryakıt istasyonunun lastik hava basıncı aletinin olduğu noktaya aracını park etti. Araç bulunduğu yerde bir süre sonra patladı. Patlamanın, aracın içerisine gaz sızmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan N.G'nin Ankara Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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