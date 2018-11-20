Akaryakıt İstasyonunda Eniştesini Bıçaklayan Şahıs Hastaneye Yatırıldı

Samsun'da akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesini bıçaklayan şahsın çıkarıldığı mahkemece Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavisine karar verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö. (43), eniştesi Ömer Ü.A.'nın (48) pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., elinde Rambo bıçağı diye tabir edilen 2 adet bıçakla eniştesine saldırdı. Muhammet Ö. eniştesini elinde bıçakla kovalarken tesadüfen olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olaya müdahale etti. Polisler saldırganı yakalayarak Ömer Ü.A.'yı ölümden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Ü.A. tedavi altına alındı. Ömer Ü.A.'nın 4 yerinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizevleri Polis Merkezindeki sorgusu tamamlanan Muhammet Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından akıl sağlığı ile ilgili rapor almak için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden Samsun Adliyesine götürüldü. Muhammet Ö.'nün çıkarıldığı mahkemece Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavisine karar verildi. Muhammet Ö., polis tarafından hastaneye götürüldü. - SAMSUN