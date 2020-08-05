Akaryakıt istasyonunda çalışan eşini öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı Cinayetin olduğu yer Olay yerindeki polis ekipleri Ekiplerin çalışması ANKARA - Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini pompalı tüfekle öldüren, iş yeri sahibini de ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Cinayetin olduğu yer Olay yerindeki polis ekipleri Ekiplerin çalışması ANKARA - Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini pompalı tüfekle öldüren, iş yeri sahibini de ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. Kaynak: AA