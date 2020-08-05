Akaryakıt istasyonunda çalışan eşini öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı
Cinayetin olduğu yer Olay yerindeki polis ekipleri Ekiplerin çalışması ANKARA - Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini pompalı tüfekle öldüren, iş yeri sahibini de ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.
05.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:45
Cinayetin olduğu yer
Olay yerindeki polis ekipleri
Ekiplerin çalışması ANKARA - Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini pompalı tüfekle öldüren, iş yeri sahibini de ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA