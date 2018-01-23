Akaryakıt İstasyonunda Bir Kişiyi Vuran Şahıs Yakalandı

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuar Alanı Kümesi'nde bir barın önünde önceki çıkan kavgada darp edilen Samet Ç. evine giderek pompalı tüfekle geri dönüp barın önündekilere ateş açtı. Olayda Musa Y. (24), Raif A.Ö. (34) ve Naci Ç. (60) yaralandı. Samet Ç. ve arkadaşı İsa A. olay yerinden kaçarak bir akaryakıt istasyonuna gitti. Olay sonrası takip edilen Samet Ç. ve İsa A. akaryakıt istasyonundaki marketten çıktıkları sırada arkalarından gelen Haluk Y. (38) tabancayla üzerilerine ateş açtı. Olayda İsa A. kalçasından ve her iki bacağından olmak üzere 5 yerinden vuruldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsa A. tedavi altına alınırken, her iki ayrı olaya karışan silahlı saldırganlar ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri akaryakıt istasyonunda İsa A.'yı tabancayla yaralayan Haluk Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Haluk Y. bugün samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN