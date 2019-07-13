Akaryakıt istasyonunda bıçakla dehşet yaşatan zanlı: "Kimse boşu boşuna adam vurmaz"

SAMSUN - Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisine bıçakla saldırarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şahıs adliyeden çıkarılırken, "Haketti. Pişmanım. Kimse boşu boşuna adam vurmaz. Anama, bacıma, karıma sövdü. Ekmek bıçağıyla bana saldırdı" demesi ise dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24), E.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Polis merkezinde ifadesi alınan şahıs daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cezaevine götürüldü.

"Pişmanım"

Şahsın adliyeden çıkarılırken gazetecinin "Neden yaptın?" sorusuna ise, "Haketti. Pişmanım. Kimse boşu boşuna adam vurmaz. Anama, bacıma, karıma sövdü. Ekmek bıçağıyla bana saldırdı" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA