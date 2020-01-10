10.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:03

Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kamerada

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da akaryakıt istasyonunda dolum yapan bir araçta patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama, ülkenin, Hayber-Pahtunhva eyaletinin merkezi olan Peşaver şehrinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda gaz alan bir araçta dolum sırasında meydana gelen patlamada, biri küçük bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan birkaç kişi de yaralandı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralılara hastaneye kaldırdı.

Yetkililerin olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu