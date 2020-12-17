Akaryakıt istasyonuna giren hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
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Akaryakıt istasyonuna giren hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

17.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:50
Akaryakıt istasyonuna giren hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da bir akaryakıt istasyonu çalışanları yemek yediği sırada market bölümüne giren kapüşonlu şüpheli, kasadaki 1800 lirayı alıp kaçtı.

AFYONKARAHİSAR'da bir akaryakıt istasyonu çalışanları yemek yediği sırada market bölümüne giren kapüşonlu şüpheli, kasadaki 1800 lirayı alıp kaçtı. Şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek 24 saat içerisinde yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, merkez Güvenevler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Çalışanlar istasyonun yan bölümünde yemek yedikleri sırada, siyah kapüşonlu montuyla kendisini kamufle eden bir kişi içeri girdi. Direkt kasaya yönelen şüpheli, kolayca açtığı kasanın içinden yaklaşık 1800 lirayı alıp kaçtı. Olayın fark edilmesi üzerine çalışanlar durum polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü iş yerine gelerek inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin daha önce 'iş yeri ve araçlardan hırsızlık' suçlarından 6 kaydı bulunan A.O. (49) olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli bugün saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar Akarçay Rekreasyon Alanı yakınında bulunan bir market kavşağında yakalanarak, gözaltına alındı. A.O.'nun üst aramasında 1735 lira ele geçirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.


Akaryakıt istasyonuna giren hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Akaryakıt istasyonuna giren hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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