Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU
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Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

13.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:43

'nun ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, bir ayının istasyona geldiğini gördü. Bir süre çevrede dolaşan ayı, akaryakıt istasyonu çalışanlarını görünce de hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU
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