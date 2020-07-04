Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak isteyince binlerce kez tıklandı
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Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak isteyince binlerce kez tıklandı

Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak isteyince binlerce kez tıklandı Konya'da akaryakıt istasyonuna giden bir kişi, sahibi olduğu atına 100 liralık mazot almak isteyip bu anları da kayda aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşınca binlerce kez izlendi.

04.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:17

Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak isteyince binlerce kez tıklandı

KONYA - Konya'da akaryakıt istasyonuna giden bir kişi, sahibi olduğu atına 100 liralık mazot almak isteyip bu anları da kayda aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşınca binlerce kez izlendi.

Konya'da bir süre önce at alan Fatih Ucun, arkadaşlarının ısrarı üzerine şehir merkezinde bulunan kafeye gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan petrole uğrayan Fatih Ucun pompacıdan atına 100 liralık mazot almak istedi ve bu anları kayda aldı, ardından arkadaşlarıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya sayfaları tarafından paylaşılınca birlerce kez izlendi. Fatih Ucun'u zaman zaman şehir içinde atıyla tur attığını görenler, onu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ya da fotoğraf çekinmek istiyor.

Konuyla ilgili konuşan Fatih Ucun, "At merakım geçen kış başladı. Konya genelinde çiftlik ve at araştırması yaptım. Bana uygun olarak da bu Arap atını seçtim. Arap atları daha rahat ve uysal olduğuı için. Geçtiğimiz hafta sonu da arkadaşlar arasında ata binip bizim yanımıza gelebilir misin muhabbeti oldu. Ben de gelirim neden olmasın dedim. Öyle yola düştüm işte, yolda petrole uğradım bir de eğlence olsun diye. Orada kasiyer ablalardan ve pompacı abilerden çok güzel tepkiler aldım. Fotoğraf çekinenler ve hayvanı sevmeye gelenler oldu. Böyle güzel tepkiler alacağımı hiç düşünmüyordum açıkçası. Bizim için de farklılık oldu hem Kırbaçkaya şehir hayatına biraz alışmış oldu. Daha sonradan da petrolde bazı görüntüler çekmiştim instagram hesabı üzerinden kendim arkadaşlarımla paylaşmak için. Orda görüp de hoşuna gidenler Konya'nın sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar. İnternet ve sosyal medya üzerinde de görüntülerim oldukça paylaşıldı. Oradan da çok güzel dönüşler aldım" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak isteyince binlerce kez tıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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