Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu

- Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu Manavgat'ta bulunan bir dinlenme tesisinde elektrik panosunda çıkan yangın, tesis akaryakıt istasyonuna yakın olunca korku dolu anlar yaşandı.

- Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu

ANTALYA - Manavgat'ta bulunan bir dinlenme tesisinde elektrik panosunda çıkan yangın, tesis akaryakıt istasyonuna yakın olunca korku dolu anlar yaşandı. Çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede benzinliğe gelmeden söndürüldü.

Manavgat ilçesi Side mahallesinde bulunan bir dinlenme tesisinin elektrik panosunda çıkan yangın, akaryakıt istasyonunun yanında olunca kısa süreli korku yaşandı. Yangın, itfaiye ekipleri ve akaryakıt çalışanlarının müdahalesi ile benzinliğe gelmeden söndürüldü. Tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonu tedbir amaçlı olarak faaliyetlerini durdururdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan