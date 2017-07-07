Akaryakıt İstasyonu Sanat Galerisi Gibi Oldu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği Edirne'de heyecan artıyor.



Güreşlerin yapılacağı Er Meydanı'ndaki hazırlıklar tamamlanırken, şehirde de hazırlıklar sürüyor.



Edirne'deki bir akaryakıt istasyonunda, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi tarihe adını altın harflerle yazdıran başpehlivanların fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.



Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet, Samsunlu İbrahim Karabacak, Karamürselli Aydın Demir, Bandırmalı Kara Ali, Tekirdağlı Hüseyin Alkaya ve Ahmet Taşçı'nın da aralarında bulunduğu efsane başpehlivanların siyah beyaz fotoğrafları, akaryakıt almaya gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle geziliyor.



Sergi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final günü 16 Temmuz'a kadar gezilebilecek.



İstasyon Müdürü Özcan Bus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihin en köklü organizasyonlarından Kırkpınar'ın yaklaştığını söyledi.



Tanıtıma katkıda bulunmak için sergi açtıklarını anlatan Bus, "Bizim de esnaf olarak bu çorbada nasıl tuzumuz olur diye oturduk düşündük ve ortaya böyle güzel bir tablo çıkardık. Tabii Kırkpınar tarihi boyunca çok sayıda başarılı pehlivanlarımız oldu. Hepsini tanıtmak isterdik ama imkanlarımız dahilinde sergimiz vatandaşlarımıza sunduk. Yurt içi ve yurt dışından yakıt almaya gelen vatandaşlar hem burada alışveriş yapıyor hemde kültürel faaliyetini gerçekleştiriyor. Kırkpınar hayatın her alanında." diye konuştu.



İstasyona yakıt almaya gelen Levent Tatlı da serginin ilgi çekici olduğunu ifade etti. Bir akaryakıt istasyonunun tarihi bir konuyu iş yerinde işlemesinin gurur verici olduğunu anlatan Tatlı, "Tarihi Kırkpınar Güreşlerimizi, pehlivanlarımızı bu sergide gördük. Ailemizle sergiyi ziyaret ettik." dedi.



İstasyona yakıt almaya gelen Devrim Güler ise yakıt aldığını, istasyonun market kısmında ödemesini yaparken sergiyi fark ettiğini anlattı. Serginin tanıtıma katkıda bulunduğunu belirten Güler, fotoğrafların altında yer alan pehlivanların öz geçmişlerinin de bilgilendirici olduğunu kaydetti.