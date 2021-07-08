AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

DÜZCE'de, Almanya'dan tatil için gelen R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift atınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

DÜZCE'de, Almanya'dan tatil için gelen R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift atınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

Olay önceki gün Düzce D-655 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Almanya'dan tatil için Düzce'ye gelen R.U, BNHX8 plakalı otomobili ile akaryakıt istasyonuna geldi. R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift attı. Akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteriler durumdan rahatsız olunca polise haber verildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan R.U.?ya 6 bin 700 lira ceza keserken, Almanya'dan aldığı ehliyetine ise el koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı