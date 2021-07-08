AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, Almanya'dan tatil için gelen R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift atınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

DÜZCE'de, Almanya'dan tatil için gelen R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift atınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

Olay önceki gün Düzce D-655 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Almanya'dan tatil için Düzce'ye gelen R.U, BNHX8 plakalı otomobili ile akaryakıt istasyonuna geldi. R.U. akaryakıt istasyonu içerisinde drift attı. Akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteriler durumdan rahatsız olunca polise haber verildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan R.U.?ya 6 bin 700 lira ceza keserken, Almanya'dan aldığı ehliyetine ise el koydu

AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU
AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU
AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Zeki Müren İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Arda Turan Salih Uçan Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AKARYAKIT İSTASYONU İÇERİSİNDE DRİFT ATINCA EHLİYETİNE EL KONULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:49:00. #1.16#

title