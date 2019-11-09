Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

09.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:00
Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında

'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında
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