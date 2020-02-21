Akaryakıt istasyonu görevlisini tüfekle vurmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletine benzin vermeyen akaryakıt istasyonu görevlisine silahla ateş etmeye çalışan cezaevi firarisi yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletine benzin vermeyen akaryakıt istasyonu görevlisine silahla ateş etmeye çalışan cezaevi firarisi yakalandı.
Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna motosikletiyle gelen cezaevi firarisi G.Y, yakıt almak istedi.
Görevlilerin motosiklette plaka olmadığı için benzin vermemesi üzerine G.Y, yanındaki pompalı tüfeği çıkararak tetiğe bastı.
Silahın tutukluk yaparak ateş almamasının ardından çalışanlar Yiğithan A. ve Gökhan E. ile G.Y. arasında arbede yaşadı.
Bir süre sonra G.Y'nin elinden silahı alan görevliler, durumu polise bildirdi.
Ekipler tarafından yakalanan G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.