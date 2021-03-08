RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
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RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı

08.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:36
RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı

Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttıRİZE'nin Pazar ilçesinde akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapan Songül Kutlu (35), kadınlar gününde müşterilere karanfil hediye etti.

Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı

RİZE'nin Pazar ilçesinde akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapan Songül Kutlu (35), kadınlar gününde müşterilere karanfil hediye etti. Kadınlar gününde çiçek hediye ederek kadınların hatırlanmasını amaçladığını belirten 3 çocuk annesi Kutlu 'Erkek mesleği gibi görülen bu işi yapmaktan son derece mutluyum' dedi.

İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapan Songül Kutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, müşterileri çiçekle uğurladı. 1 yıldır akaryakıt istasyonunda görev yapan Kutlu, bu özel günde kadınların hatırlanması için istasyona gelen kadın erkek tüm müşterilere çiçek hediye etti.

Kadınların akıllarına koyması durumuna her işin üstesinden gelceceklerini söyleyen Kutlu, '1 yıldır pompacılık yapıyorum. İlk başladığım zamanlarda özellikle bayanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Beylerde zamanla akaryakıt istasyonunda bayan bir pompacı görmeye alıştılar. Tabii başlarken benim de tereddütlerim oldu ama sonra alıştım. Bence kadınların akıllarına koyup yapamayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle azmetsinler. Gelen müşterilerimize kadın erkek herkese karanfil hediye ediyorum. Beylerimiz evlerine eli boş gitmesin, bu özel günde hanımlarına, annelerine çocuklarına çiçek götürsün. Bayan müşterilerinizde kendilerini daha özel hissetsinler, hatırladıklarını farkında olsunlar diye gün boyu karanfil dağıtmaya devam edeceğim' dedi.

ÇİÇEKLERLE MUTLLU OLDULAR

Aldığı çiçek karşısında mutlu olduğunu söyleyen müşteri Kudret Ayçiçek 'Kadınlar gününde hatırladığımız için çok mutluyum. Erkek mesleği gibi gözüken bu işi bir bayanın yapıyor olmasından da büyük bir gurur duyuyorum' diye konuştu.

Sabit Yeniçırak de 'Bugün benim ayrıca doğum günümdü. Bu çiçeği de hem doğum günü hediyesi olarak alıyorum hem de eşime götüreceğim, onun da kadınlar gününü kutlayacağım' ifadesini kullandı.

RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
RİZE Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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