Akaryakıt istasyonu çalışanının fırtınada zor anları
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Akaryakıt istasyonu çalışanının fırtınada zor anları

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner fırtınayla sürüklendi.

Akaryakıt istasyonu çalışanının fırtınada zor anları
26.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:29

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner fırtınayla sürüklendi.  Konteynerin içindeki bir işçi kendini son anda dışarı atarak sürüklenmekten kurtuldu.

Olay, dün saat 09.10'da Doğubayazıt ilçesinin Ağrı çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtuğu, ağaçları kökünden söküldüğü hızı 80 kilometreyi bulan fırtınada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonun işçilerinin oturduğu konteyner devrildi. Bir işçinin son anda kendini dışarı attığı konteyner, bazı eşyalarla birlikte fırtınada sürüklendi. Bu anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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