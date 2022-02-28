Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 Şubat benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı kaç TL?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Peki, mazot litre fiyatı ve benzin litre fiyatı Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaç TL, ne kadar? Bu gece akaryakıt zammı var mı, indirimi var mı? Benzine zam var mı, güncel akaryakıt fiyat listesi ve detaylar haberimizde...

AKARYAKIT FİYATLARI



Akaryakıt fiyatları 28.02.2022 tarihi saat 16.35'te şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 16,77 TL

16,77 TL Gazyağı TL/lt: 14,76 TL

14,76 TL Motorin TL/lt: 16,99 TL

16,99 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 17,02 TL

17,02 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,06 TL

13,06 TL Fuel Oil TL/Kg: 11,80 TL

BENZİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 26 Şubat 2022 İstanbul benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 26 Şubat 2022 Ankara benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 26 Şubat 2022 İzmir benzin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

AKARYAKIT ZAM HABERİ SON DAKİKA (26.02.2022)

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Haberler.com - Gündem