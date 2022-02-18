Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18 Şubat benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı kaç TL?

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AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 18.02.2022 tarihi saat 17:50'te şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,19 TL

15,19 TL Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

14,73 TL Motorin TL/lt: 15,42 TL

15,42 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 15,45 TL

15,45 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,05 TL

13,05 TL Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

BENZİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Şubat 2022 İstanbul benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Şubat 2022 Ankara benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Şubat 2022 İzmir benzin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

AKARYAKIT ZAM HABERİ SON DAKİKA (09.02.2022)

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı ve dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi. Artışın ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya yükselen benzinin litresi, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Artan petrol fiyatlarıyla birlikte LPG otogaza perşembe günü gelen 40 kuruşluk zam gelmişti. Dün de motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatına da gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzine litre başına 71 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 71 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine kullandı.

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