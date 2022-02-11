Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı kaç TL?

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AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 11.01.2022 tarihi saat 15.42'de şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 15,19 TL

15,19 TL Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

14,73 TL Motorin TL/lt: 15,42 TL

15,42 TL Motorin(Excellium) TL/lt: 15,45 TL

15,45 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,05 TL

13,05 TL Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

BENZİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?