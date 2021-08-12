Akaryakıt doldururken aşılandılar
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Akaryakıt doldururken aşılandılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Yerel

- Akaryakıt doldururken aşılandılar Amasya'da aşılama korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya'da aşılama çalışmaları hızla sürüyor.

- Akaryakıt doldururken aşılandılar

AMASYA - Amasya'da aşılama korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya'da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.

Hedef nüfusun yüzde 78'den fazlasının aşılandığı kent bu oran ile yurt genelinde 6. sırada bulunuyor. Aşılama faaliyetlerinden fotoğraf paylaşan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, "Aşının koruyucu gücünü size ulaştırmak için siz nerede iseniz biz oradayız. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda. Korona virüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz. Geç kalmadan aşınızı olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" çağrısı yaptı.

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Akaryakıt doldururken aşılandılar
Akaryakıt doldururken aşılandılar
Akaryakıt doldururken aşılandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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