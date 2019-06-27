Akaryakıt dağıtıcı sayısı 40’a inecek
Alpet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ergi, şu anda 100'e yakın dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak "Birkaç yıl sonra bu sayının 40'ın üzerinde olamayacağını düşünüyorum" dedi.
Alpet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ergi, şu anda 100'e yakın dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak "Birkaç yıl sonra bu sayının 40'ın üzerinde olamayacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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