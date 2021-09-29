Akaryakıt bayilerinin sorunları GTO'da masaya yatırıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) iş birliğinde Gaziantep'teki akaryakıt bayilerinin sorunlarına çözüm aramak amacıyla "İstişare Toplantısı" düzenlendi.

GTO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya GTO Petrol Ürünleri, Katı - Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi, GABDER yönetici ve üyelerinin yanı sıra Gaziantep'teki akaryakıt istasyonu sahipleri, TSE Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, Akaryakıt Pompa Sayaçları üzerinde yapılan mühürlerin düzenlemesine ilişkin yeni çıkan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO 11. Nolu meslek Komitesi ve GABDER Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Alpay, "Söz konusu yönetmelik 2020 yılının başlarında çıkmıştı. 2 yıllık yönetmeliğin yoğunluğu pandemi nedeniyle 2021 yılına denk gelmiş görünüyor. Yapılan bu mühür yenileme işlemleri daha önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılırken, yeni dönemde TSE tarafından yapılmaya başlandı. TSE'de konuya zaten standart koyucu olarak bütün ayrıntılarıyla yaklaştı ve eski dönemden kalan eksikleri de bu dönemde tamamlamak amacıyla yola çıktı. Fakat istasyonlarda bulunan sayaçların çoğunluğunun eski olması çok istasyonun bu yenilemeye hazır olmaması nedeniyle uygulamada bir takım aksaklıklarla karşılaştık. Geçen son bir ay içerisinde bu konuda şikayetler artınca uygulamayı yapan mercilerle bir araya gelmeyi uygun gördük. Bu nedenle istişare amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Ben katılan bütün sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş ise konuşmasında, TSE olarak yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde sizlere hizmet üretmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde bizlere tanımlanan yetkilerle sizlere sağlıklı, doğru, en kısa süreli hizmet vermek için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Tabii ki bu son süreçte burada olma sebebimiz su dışındaki sıvıları ölçme ile alakalı yaşanan problemlerin en az sizler kadar bizde hallolmasını istiyoruz. Sahada karşılaştığımız sıkıntılar, sizlerle olan münasebetlerimiz, Sanayi Müdürlüğü ile olan durumlar dolayısıyla bunlar ortadan kalkarsa bizler de sizlerle daha muhabbetli ve sağlıklı faaliyetler yürütme imkanı bulacağız. Biz burada Sanayi Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu kanunlar çerçevesinde durum tespiti yapıyoruz. Biz bu durum tespitini bize iletilen yönetmelikler, kanunlar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada karşılaştığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıları inşallah bu toplantıda hep beraber asgari seviyeye indirecek kararlar alınır. İnşallah hep birlikte çözüm için yol haritası belirler buradan ayrılırız."

Konuşmaların ardından toplantıya katılan akaryakıt istasyonu sahipleri karşılaştıkları sorunlarla ilgili TSE ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. - GAZİANTEP