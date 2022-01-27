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Akarçay'da temizlik çalışması başlatıldı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Akarçay'da temizlik çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akarçay'da temizlik çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akarçay'da temizlik çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Belediyesiyle birlikte DSİ 183. Şube Müdürlüğünün Akarçay'daki suyu boşaltmak için vana kapaklarını açtı.

Ekipler suların boşalacağı zemindeki çöp birikintileri ile çamuru temizleyecek.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karahisar, Akarçay, Güncel, Haber

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