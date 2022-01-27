Akarçay'da temizlik çalışması başlatıldı
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akarçay'da temizlik çalışması başlattı.
Afyonkarahisar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akarçay'da temizlik çalışması başlattı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Belediyesiyle birlikte DSİ 183. Şube Müdürlüğünün Akarçay'daki suyu boşaltmak için vana kapaklarını açtı.
Ekipler suların boşalacağı zemindeki çöp birikintileri ile çamuru temizleyecek.
AA / Arif Yavuz - Güncel