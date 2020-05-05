Akarca Ovası, çekirgelerden temizleniyor

İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında, teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı.

İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında, teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Tire'nin Akarca Ovası'nda popülasyonu artan yerel çekirgeler, çiftçinin mahsullerini talan etti. Çiftçiler, durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbarın ardından inceleme başlatıldı. Çekirgeler tarafından istila edildiği belirlenen alan; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde ilaçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ile başlatılan mücadele kapsamında, köylülerin de yardımı ile sırt pülverizatörü ve tarla pülverizatörleri ile 8 traktörle ilaçlama yapıldı.

'İŞÇİLER GETİRMEDİ'İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiği haber lerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlimiz Tire ilçesi Işıklar köyü ile Yenioba köylerinin ortak merası olan Akarca Bölgesi'nde tespit edilen çekirge zararlısına karşı 5 Mayıs'ta il ve ilçe müdürlüğümüz teknik elemanları ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında bitki koruma ürünü temin edilerek kimyasal mücadele başlatılmıştır. Konu müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Son günlerde basında yer alan haberlerde söz konusu çekirgenin Suriye'den gelen işçiler tarafından bu gölgeye getirdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede tespit edilen tür yeşil çekirgedir. Bölgemizde zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerindendir."

Kaynak: DHA