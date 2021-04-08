Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi inşaatı tamamlandı
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Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi inşaatı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi inşaatı tamamlandı

Alaşehir'deki Yeni Mahalle ile Barış Mahallesi'ni birbirine bağlayan Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi inşaatı sona erdi.

Alaşehir'deki Yeni Mahalle ile Barış Mahallesi'ni birbirine bağlayan Akarca DDY Köprülü Üst Geçidi inşaatı sona erdi.

TCDD Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında ihale edilerek yapımına başlanan Basmane-Afyon hattı 171+165 kilometresinde bulunan hemzemin geçit yerine yapılan vasıta köprülü üst geçit inşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

Köprülü üst geçit, aydınlatmasının tamamlanmasını müteakip araç trafiğine açılacak.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, köprü inşaatının son halini yerinde inceledi. Uçgun'a Alaşehir Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel de eşlik etti.

Kaymakam Uçgun, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Manisa Valisi Sayın Yaşar Karadeniz'e, TCDD Genel Müdürlüğüne, Manisa milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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