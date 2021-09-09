Akar: "(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteği) Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı.