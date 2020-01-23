Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı
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Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı

23.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:48
Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'daki gelişmeler, 'e yönelik hava saldırıları ve ile Ege denizi konusunda yaşanan 'adalar' sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.


Atina'ya 'uluslararası hukuka uygun davranması' çağrısında bulunan Bakan Akar: "Yunanistan gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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