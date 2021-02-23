Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"

23.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:45

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"

Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi'
Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi'
Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi'
Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Onur Akay Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Terör Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:45:22. #1.16#
title