Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"
23.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:45
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu