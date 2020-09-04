Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret (2)
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Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni...

04.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı

Hulusi Akar:

"Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız"

"Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz"

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret (2)

Kaynak: AA

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