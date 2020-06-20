Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
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Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta
20.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinden gece boyunca yakından izleyen Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

Vali Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, valilik özel defterini imzaladı.

Sonrasında Vali Pehlivan ile görüşen Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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