Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını incelemesinin ardından açıklama yapması Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Türkiye'nin...