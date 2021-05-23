Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)
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Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını incelemesinin ardından açıklama yapması Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Türkiye'nin...

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını incelemesinin ardından açıklama yapması Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını inceledi, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı

Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Terörle mücadele) Sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.'
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele) Sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi."
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Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2) - Haberler
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