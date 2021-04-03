Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Akar ve TSK komuta kademesi, Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti.

Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'ne geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattı ve ötesinde çalışan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:31:06. #1.16#
title