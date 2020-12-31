Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a gelişi Akara'ın salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezmesi BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a gelişi

Akara'ın salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezmesi BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı