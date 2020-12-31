Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi
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Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi

31.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a gelişi Akara'ın salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezmesi BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a gelişi

Akara'ın salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezmesi BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi
Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi
Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi
Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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