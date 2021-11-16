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Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Hasanov telefon görüşmesi yaptı.

Hasanov, Akar'a sınırda yaşanan gerginlikle ilgili bilgi verdi, Ermenistan'ın provokasyonunun kararlılıkla engellendiğini belirtti.

Akar da her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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