Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
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Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

18.12.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü.

Akar ve Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları ile yapacakları "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'e geldi.

Kırım Tatar temsilcileri ile de görüşen Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, bu kapsamda Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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