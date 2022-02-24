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Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

AA, Sarp Özer - Güncel
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Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

AA / Sarp Özer - Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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