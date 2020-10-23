Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."
23.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:59
Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz.
Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer