Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."
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Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."

23.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:59
Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz.

Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz.

Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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