Akar: "Türkiye planı ve Baltık-Polonya planı söz konusu. Planlarla ilgili sıkıntı bizden...
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Akar: "Türkiye planı ve Baltık-Polonya planı söz konusu. Planlarla ilgili sıkıntı bizden...

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:43

(AA) Genel Müdürü Şenol 'nın soru sorması

Milli Savunma Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (2)

Kaynak: AA

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: Akar: "Türkiye planı ve Baltık-Polonya planı söz konusu. Planlarla ilgili sıkıntı bizden...
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