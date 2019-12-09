Akar: "Türkiye planı ve Baltık-Polonya planı söz konusu. Planlarla ilgili sıkıntı bizden...
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:43
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (2)
Kaynak: AA